Gürcistan larisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → JMD çevirin

1.000 gel
59.045,40 jmd

1.00000 GEL = 59.04540 JMD

03:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.07389.07751.4531.653950.94987518.3404
1 GBP1.1711811.25665104.3241.701691.937031.1124721.4794
1 USD0.931950.795767183.01721.354151.541430.8852517.0926
1 INR0.01122620.009585560.012045710.01631170.01856750.01066350.205892

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Gürcistan larisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Jamaika Doları
1 GEL59.04540 JMD
5 GEL295.22700 JMD
10 GEL590.45400 JMD
20 GEL1180.90800 JMD
50 GEL2952.27000 JMD
100 GEL5904.54000 JMD
250 GEL14761.35000 JMD
500 GEL29522.70000 JMD
1000 GEL59045.40000 JMD
2000 GEL118090.80000 JMD
5000 GEL295227.00000 JMD
10000 GEL590454.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Gürcistan Larisi
1 JMD0.01694 GEL
5 JMD0.08468 GEL
10 JMD0.16936 GEL
20 JMD0.33872 GEL
50 JMD0.84680 GEL
100 JMD1.69361 GEL
250 JMD4.23402 GEL
500 JMD8.46805 GEL
1000 JMD16.93610 GEL
2000 JMD33.87220 GEL
5000 JMD84.68050 GEL
10000 JMD169.36100 GEL