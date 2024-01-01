2.000 Gürcistan larisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → JMD çevirin

1,000₾ GEL = 58,10J$ JMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → JMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JMD
1 GEL → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek58,265558,3773
Düşük57,411757,3576
Ortalama57,884957,9333
Değişim-0.28%-0.28%
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1 GEL → JMD istatistikleri

GEL → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 58,2655, en düşük 57,4117 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 57,8849 oldu. GEL → JMD kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

GEL → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 58,3773, en düşük 57,3576 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 57,9333 oldu. GEL → JMD kurundaki değişiklik -0.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - JMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Jamaika Doları
1 GEL58,10100 JMD
5 GEL290,50500 JMD
10 GEL581,01000 JMD
20 GEL1.162,02000 JMD
50 GEL2.905,05000 JMD
100 GEL5.810,10000 JMD
250 GEL14.525,25000 JMD
500 GEL29.050,50000 JMD
1000 GEL58.101,00000 JMD
2000 GEL116.202,00000 JMD
5000 GEL290.505,00000 JMD
10000 GEL581.010,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Gürcistan Larisi
1 JMD0,01721 GEL
5 JMD0,08606 GEL
10 JMD0,17211 GEL
20 JMD0,34423 GEL
50 JMD0,86057 GEL
100 JMD1,72114 GEL
250 JMD4,30285 GEL
500 JMD8,60570 GEL
1000 JMD17,21140 GEL
2000 JMD34,42280 GEL
5000 JMD86,05700 GEL
10000 JMD172,11400 GEL