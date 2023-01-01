لاري جورجي إلى فرنك قمري

تحويل GEL إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٧١٬٢٤١ kmf

1.00000 GEL = 171.24100 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 11:25 UTC
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GEL إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.063888.34271.437511.661280.963218.185
1GBP1.1523411.22595101.8081.656631.91451.1099320.9569
1USD0.940.815694183.04451.35131.561650.9053517.0944
1INR0.01131950.009822370.012041710.0162720.01880490.0109020.205846

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / فرنك جزر القمر
1 GEL171.24100 KMF
5 GEL856.20500 KMF
10 GEL1712.41000 KMF
20 GEL3424.82000 KMF
50 GEL8562.05000 KMF
100 GEL17124.10000 KMF
250 GEL42810.25000 KMF
500 GEL85620.50000 KMF
1000 GEL171241.00000 KMF
2000 GEL342482.00000 KMF
5000 GEL856205.00000 KMF
10000 GEL1712410.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / لاري جورجي
1 KMF0.00584 GEL
5 KMF0.02920 GEL
10 KMF0.05840 GEL
20 KMF0.11679 GEL
50 KMF0.29199 GEL
100 KMF0.58397 GEL
250 KMF1.45994 GEL
500 KMF2.91987 GEL
1000 KMF5.83974 GEL
2000 KMF11.67948 GEL
5000 KMF29.19870 GEL
10000 KMF58.39740 GEL