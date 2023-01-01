لاري جورجي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل GEL إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
1416.32 ils

1.00000 GEL = 1.41632 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 11:24 UTC
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GEL إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06488.36781.437571.66120.96318.1852
1GBP1.1524711.2262101.8391.656721.914441.1098320.9575
1USD0.939850.815528183.05241.35111.561280.9050517.0914
1INR0.01131630.009819440.012040610.0162680.01879870.01089730.205791

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Israeli New Sheqel
1 GEL1.41632 ILS
5 GEL7.08160 ILS
10 GEL14.16320 ILS
20 GEL28.32640 ILS
50 GEL70.81600 ILS
100 GEL141.63200 ILS
250 GEL354.08000 ILS
500 GEL708.16000 ILS
1000 GEL1416.32000 ILS
2000 GEL2832.64000 ILS
5000 GEL7081.60000 ILS
10000 GEL14163.20000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / لاري جورجي
1 ILS0.70606 GEL
5 ILS3.53029 GEL
10 ILS7.06057 GEL
20 ILS14.12114 GEL
50 ILS35.30285 GEL
100 ILS70.60570 GEL
250 ILS176.51425 GEL
500 ILS353.02850 GEL
1000 ILS706.05700 GEL
2000 ILS1412.11400 GEL
5000 ILS3530.28500 GEL
10000 ILS7060.57000 GEL