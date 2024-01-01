Gürcistan larisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile GEL → ILS çevirin

1.000 gel
1.379,02 ils

1.00000 GEL = 1.37902 ILS

03:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853841.07389.07751.4531.653950.94987518.3404
1 GBP1.1711811.25665104.3241.701691.937031.1124721.4794
1 USD0.931950.795767183.01721.354151.541430.8852517.0926
1 INR0.01122620.009585560.012045710.01631170.01856750.01066350.205892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Yeni İsrail Şekeli
1 GEL1.37902 ILS
5 GEL6.89510 ILS
10 GEL13.79020 ILS
20 GEL27.58040 ILS
50 GEL68.95100 ILS
100 GEL137.90200 ILS
250 GEL344.75500 ILS
500 GEL689.51000 ILS
1000 GEL1379.02000 ILS
2000 GEL2758.04000 ILS
5000 GEL6895.10000 ILS
10000 GEL13790.20000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Gürcistan Larisi
1 ILS0.72515 GEL
5 ILS3.62575 GEL
10 ILS7.25151 GEL
20 ILS14.50302 GEL
50 ILS36.25755 GEL
100 ILS72.51510 GEL
250 ILS181.28775 GEL
500 ILS362.57550 GEL
1000 ILS725.15100 GEL
2000 ILS1450.30200 GEL
5000 ILS3625.75500 GEL
10000 ILS7251.51000 GEL