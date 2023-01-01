لاري جورجي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل GEL إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gel
١٣٬٥٩٤٫٨٠ uah

1.00000 GEL = 13.59480 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 11:32 UTC
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GEL إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.063588.3231.437271.660940.963618.1874
1GBP1.1520711.22545101.7731.656131.913871.1101420.957
1USD0.94030.816027183.04941.351451.561770.906117.1015
1INR0.01132210.00982580.01204110.01627280.01880530.01091040.20592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / هريفنيا الأوكرانية
1 GEL13.59480 UAH
5 GEL67.97400 UAH
10 GEL135.94800 UAH
20 GEL271.89600 UAH
50 GEL679.74000 UAH
100 GEL1359.48000 UAH
250 GEL3398.70000 UAH
500 GEL6797.40000 UAH
1000 GEL13594.80000 UAH
2000 GEL27189.60000 UAH
5000 GEL67974.00000 UAH
10000 GEL135948.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / لاري جورجي
1 UAH0.07356 GEL
5 UAH0.36779 GEL
10 UAH0.73557 GEL
20 UAH1.47115 GEL
50 UAH3.67787 GEL
100 UAH7.35574 GEL
250 UAH18.38935 GEL
500 UAH36.77870 GEL
1000 UAH73.55740 GEL
2000 UAH147.11480 GEL
5000 UAH367.78700 GEL
10000 UAH735.57400 GEL