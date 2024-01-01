Gürcistan larisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile GEL → UAH çevirin

1.000 gel
14.296,20 uah

1.00000 GEL = 14.29620 UAH

03:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853781.072989.06491.452871.65380.9498818.3396
1 GBP1.1712611.25665104.3191.701691.937031.1125621.4805
1 USD0.932050.795767183.01321.354151.541430.8853517.0935
1 INR0.01122780.009586020.012046310.01631250.01856840.01066520.205913

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ukrayna Grivnası
1 GEL14.29620 UAH
5 GEL71.48100 UAH
10 GEL142.96200 UAH
20 GEL285.92400 UAH
50 GEL714.81000 UAH
100 GEL1429.62000 UAH
250 GEL3574.05000 UAH
500 GEL7148.10000 UAH
1000 GEL14296.20000 UAH
2000 GEL28592.40000 UAH
5000 GEL71481.00000 UAH
10000 GEL142962.00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Gürcistan Larisi
1 UAH0.06995 GEL
5 UAH0.34974 GEL
10 UAH0.69948 GEL
20 UAH1.39897 GEL
50 UAH3.49742 GEL
100 UAH6.99485 GEL
250 UAH17.48712 GEL
500 UAH34.97425 GEL
1000 UAH69.94850 GEL
2000 UAH139.89700 GEL
5000 UAH349.74250 GEL
10000 UAH699.48500 GEL