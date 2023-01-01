20 Ukrayna grivnasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile UAH → GEL çevirin

20 uah
1,46 gel

1.00000 UAH = 0.07306 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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UAH → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UAH → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ukrayna grivnasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ukrayna grivnası

UAH → USD

UAH → EUR

UAH → INR

UAH → GBP

UAH → SGD

UAH → CAD

UAH → ZAR

UAH → AUD

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plane
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Gürcistan Larisi
1 UAH0.07306 GEL
5 UAH0.36532 GEL
10 UAH0.73064 GEL
20 UAH1.46129 GEL
50 UAH3.65321 GEL
100 UAH7.30643 GEL
250 UAH18.26608 GEL
500 UAH36.53215 GEL
1000 UAH73.06430 GEL
2000 UAH146.12860 GEL
5000 UAH365.32150 GEL
10000 UAH730.64300 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Ukrayna Grivnası
1 GEL13.68660 UAH
5 GEL68.43300 UAH
10 GEL136.86600 UAH
20 GEL273.73200 UAH
50 GEL684.33000 UAH
100 GEL1368.66000 UAH
250 GEL3421.65000 UAH
500 GEL6843.30000 UAH
1000 GEL13686.60000 UAH
2000 GEL27373.20000 UAH
5000 GEL68433.00000 UAH
10000 GEL136866.00000 UAH