لاري جورجي إلى دينار بحريني

تحويل GEL إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 gel
140.142 bhd

1.00000 GEL = 0.14014 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:19 UTC
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GEL إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GEL → 0 BHD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867651.064488.39581.437691.661310.9636518.1771
1GBP1.1525411.22675101.8791.656971.91471.1106420.9496
1USD0.93950.815162183.04751.35071.560790.9053517.0773
1INR0.01131280.009815610.012041310.01626420.0187940.01090160.205633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لاري جورجي إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GEL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GEL الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لاري جورجي / Bahraini Dinar
1 GEL0.14014 BHD
5 GEL0.70071 BHD
10 GEL1.40142 BHD
20 GEL2.80284 BHD
50 GEL7.00710 BHD
100 GEL14.01420 BHD
250 GEL35.03550 BHD
500 GEL70.07100 BHD
1000 GEL140.14200 BHD
2000 GEL280.28400 BHD
5000 GEL700.71000 BHD
10000 GEL1401.42000 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / لاري جورجي
1 BHD7.13563 GEL
5 BHD35.67815 GEL
10 BHD71.35630 GEL
20 BHD142.71260 GEL
50 BHD356.78150 GEL
100 BHD713.56300 GEL
250 BHD1783.90750 GEL
500 BHD3567.81500 GEL
1000 BHD7135.63000 GEL
2000 BHD14271.26000 GEL
5000 BHD35678.15000 GEL
10000 BHD71356.30000 GEL