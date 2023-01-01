جنيه مصري إلى فرنك سويسري

تحويل EGP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٩٫٣٠ chf

1.00000 EGP = 0.02930 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:18 UTC
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EGP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.47591.43841.663390.9645518.2034
1GBP1.153411.22875102.0411.658941.918421.1125120.9944
1USD0.93860.813835183.04481.35011.561280.905317.086
1INR0.01130250.009799950.012041710.01625750.01880050.01090130.205744

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الفرنك السويسري
1 EGP0.02930 CHF
5 EGP0.14649 CHF
10 EGP0.29298 CHF
20 EGP0.58595 CHF
50 EGP1.46488 CHF
100 EGP2.92977 CHF
250 EGP7.32442 CHF
500 EGP14.64885 CHF
1000 EGP29.29770 CHF
2000 EGP58.59540 CHF
5000 EGP146.48850 CHF
10000 EGP292.97700 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه مصري
1 CHF34.13230 EGP
5 CHF170.66150 EGP
10 CHF341.32300 EGP
20 CHF682.64600 EGP
50 CHF1706.61500 EGP
100 CHF3413.23000 EGP
250 CHF8533.07500 EGP
500 CHF17066.15000 EGP
1000 CHF34132.30000 EGP
2000 CHF68264.60000 EGP
5000 CHF170661.50000 EGP
10000 CHF341323.00000 EGP