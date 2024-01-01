Mısır lirasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile EGP → CHF çevirin

1.000 egp
28,66 chf

1.00000 EGP = 0.02866 CHF

02:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539051.072889.08831.453321.655170.95001518.3437
1 GBP1.1710911.25635104.3311.701981.938361.1125521.4822
1 USD0.932150.795957183.04281.35471.542850.8855517.0989
1 INR0.01122480.00958490.01204210.01631330.0185790.01066380.205905

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Mısır lirasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / İsviçre Frangı
1 EGP0.02866 CHF
5 EGP0.14331 CHF
10 EGP0.28661 CHF
20 EGP0.57323 CHF
50 EGP1.43307 CHF
100 EGP2.86614 CHF
250 EGP7.16535 CHF
500 EGP14.33070 CHF
1000 EGP28.66140 CHF
2000 EGP57.32280 CHF
5000 EGP143.30700 CHF
10000 EGP286.61400 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Mısır Lirası
1 CHF34.89020 EGP
5 CHF174.45100 EGP
10 CHF348.90200 EGP
20 CHF697.80400 EGP
50 CHF1744.51000 EGP
100 CHF3489.02000 EGP
250 CHF8722.55000 EGP
500 CHF17445.10000 EGP
1000 CHF34890.20000 EGP
2000 CHF69780.40000 EGP
5000 CHF174451.00000 EGP
10000 CHF348902.00000 EGP