Египетские фунты в швейцарские франки

Сконвертируйте EGP в CHF по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = SFr.0,01776 CHF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 EGP в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01780,0178
Низкий0,01750,0173
В среднем0,01770,0176
Изменение0.75%1.15%
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Соотношение 1 EGP к CHF

За последние 30 дней максимальный курс EGP к CHF составил 0,0178, а минимальный — 0,0175. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0177. Изменение курса EGP к CHF в процентном соотношении составило 0.75.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к CHF составил 0,0178, а минимальный — 0,0173. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0176. Изменение курса EGP к CHF в процентном соотношении составило 1.15.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в AUD

EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Швейцарский франк
1 EGP0,01776 CHF
5 EGP0,08882 CHF
10 EGP0,17764 CHF
20 EGP0,35529 CHF
50 EGP0,88822 CHF
100 EGP1,77644 CHF
250 EGP4,44110 CHF
500 EGP8,88220 CHF
1000 EGP17,76440 CHF
2000 EGP35,52880 CHF
5000 EGP88,82200 CHF
10000 EGP177,64400 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Египетский фунт
1 CHF56,29230 EGP
5 CHF281,46150 EGP
10 CHF562,92300 EGP
20 CHF1 125,84600 EGP
50 CHF2 814,61500 EGP
100 CHF5 629,23000 EGP
250 CHF14 073,07500 EGP
500 CHF28 146,15000 EGP
1000 CHF56 292,30000 EGP
2000 CHF112 584,60000 EGP
5000 CHF281 461,50000 EGP
10000 CHF562 923,00000 EGP