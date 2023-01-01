بوليفيانو بوليفي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BOB إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
١٩٬٧٢٨٫٩٠ isk

1.00000 BOB = 19.72890 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:0 UTC
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BOB إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.38441.434811.660730.9571518.2157
1GBP1.1584111.2317102.3681.661811.923481.1087721.0977
1USD0.940350.811886183.1111.34921.561650.917.1289
1INR0.01131420.00976870.012032110.01623370.01878990.01082890.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Icelandic Króna
1 BOB19.72890 ISK
5 BOB98.64450 ISK
10 BOB197.28900 ISK
20 BOB394.57800 ISK
50 BOB986.44500 ISK
100 BOB1972.89000 ISK
250 BOB4932.22500 ISK
500 BOB9864.45000 ISK
1000 BOB19728.90000 ISK
2000 BOB39457.80000 ISK
5000 BOB98644.50000 ISK
10000 BOB197289.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Bolivian Boliviano
1 ISK0.05069 BOB
5 ISK0.25344 BOB
10 ISK0.50687 BOB
20 ISK1.01374 BOB
50 ISK2.53435 BOB
100 ISK5.06870 BOB
250 ISK12.67175 BOB
500 ISK25.34350 BOB
1000 ISK50.68700 BOB
2000 ISK101.37400 BOB
5000 ISK253.43500 BOB
10000 ISK506.87000 BOB