1 دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه مصري

تحويل TTD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1 ttd
7.20 egp

1.000 TTD = 7.202 EGP

Mid-market exchange rate at 16:24
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٠١١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٦
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٢٣١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥١
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٨١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٣١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه مصري
1 TTD٧٫٢٠١٧٤ EGP
5 TTD٣٦٫٠٠٨٧٠ EGP
10 TTD٧٢٫٠١٧٤٠ EGP
20 TTD١٤٤٫٠٣٤٨٠ EGP
50 TTD٣٦٠٫٠٨٧٠٠ EGP
100 TTD٧٢٠٫١٧٤٠٠ EGP
250 TTD١٬٨٠٠٫٤٣٥٠٠ EGP
500 TTD٣٬٦٠٠٫٨٧٠٠٠ EGP
1000 TTD٧٬٢٠١٫٧٤٠٠٠ EGP
2000 TTD١٤٬٤٠٣٫٤٨٠٠٠ EGP
5000 TTD٣٦٬٠٠٨٫٧٠٠٠٠ EGP
10000 TTD٧٢٬٠١٧٫٤٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 EGP٠٫١٣٨٨٦ TTD
5 EGP٠٫٦٩٤٢٨ TTD
10 EGP١٫٣٨٨٥٥ TTD
20 EGP٢٫٧٧٧١٠ TTD
50 EGP٦٫٩٤٢٧٥ TTD
100 EGP١٣٫٨٨٥٥٠ TTD
250 EGP٣٤٫٧١٣٧٥ TTD
500 EGP٦٩٫٤٢٧٥٠ TTD
1000 EGP١٣٨٫٨٥٥٠٠ TTD
2000 EGP٢٧٧٫٧١٠٠٠ TTD
5000 EGP٦٩٤٫٢٧٥٠٠ TTD
10000 EGP١٬٣٨٨٫٥٥٠٠٠ TTD