5 دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه مصري

تحويل TTD إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

5 ttd
36.01 egp

1.000 TTD = 7.201 EGP

Mid-market exchange rate at 16:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٢٩٠٫٤٠٥١٫٤٧٤١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٧٣
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٣١١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٢٢١٫٥٠٨
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٢1٨٢٫٨١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٨١٦٫٨٢٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ترينيداد وتوباغو إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TTD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TTD الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / جنيه مصري
1 TTD٧٫٢٠١٠٩ EGP
5 TTD٣٦٫٠٠٥٤٥ EGP
10 TTD٧٢٫٠١٠٩٠ EGP
20 TTD١٤٤٫٠٢١٨٠ EGP
50 TTD٣٦٠٫٠٥٤٥٠ EGP
100 TTD٧٢٠٫١٠٩٠٠ EGP
250 TTD١٬٨٠٠٫٢٧٢٥٠ EGP
500 TTD٣٬٦٠٠٫٥٤٥٠٠ EGP
1000 TTD٧٬٢٠١٫٠٩٠٠٠ EGP
2000 TTD١٤٬٤٠٢٫١٨٠٠٠ EGP
5000 TTD٣٦٬٠٠٥٫٤٥٠٠٠ EGP
10000 TTD٧٢٬٠١٠٫٩٠٠٠٠ EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار ترينيداد وتوباغو
1 EGP٠٫١٣٨٨٧ TTD
5 EGP٠٫٦٩٤٣٤ TTD
10 EGP١٫٣٨٨٦٨ TTD
20 EGP٢٫٧٧٧٣٦ TTD
50 EGP٦٫٩٤٣٤٠ TTD
100 EGP١٣٫٨٨٦٨٠ TTD
250 EGP٣٤٫٧١٧٠٠ TTD
500 EGP٦٩٫٤٣٤٠٠ TTD
1000 EGP١٣٨٫٨٦٨٠٠ TTD
2000 EGP٢٧٧٫٧٣٦٠٠ TTD
5000 EGP٦٩٤٫٣٤٠٠٠ TTD
10000 EGP١٬٣٨٨٫٦٨٠٠٠ TTD