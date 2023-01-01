روبية موريشية إلى دينار تونسي

تحويل MUR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
70.616 tnd

1.00000 MUR = 0.07062 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 22:18 UTC
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MUR إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Tunisian Dinar
1 MUR0.07062 TND
5 MUR0.35308 TND
10 MUR0.70616 TND
20 MUR1.41232 TND
50 MUR3.53079 TND
100 MUR7.06159 TND
250 MUR17.65397 TND
500 MUR35.30795 TND
1000 MUR70.61590 TND
2000 MUR141.23180 TND
5000 MUR353.07950 TND
10000 MUR706.15900 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Mauritian Rupee
1 TND14.16110 MUR
5 TND70.80550 MUR
10 TND141.61100 MUR
20 TND283.22200 MUR
50 TND708.05500 MUR
100 TND1416.11000 MUR
250 TND3540.27500 MUR
500 TND7080.55000 MUR
1000 TND14161.10000 MUR
2000 TND28322.20000 MUR
5000 TND70805.50000 MUR
10000 TND141611.00000 MUR