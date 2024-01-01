5000 روبية موريشية إلى دينار تونسي

تحويل MUR إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
336.459 tnd

1.00000 MUR = 0.06729 TND

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Tunisian Dinar
1 MUR0.06729 TND
5 MUR0.33646 TND
10 MUR0.67292 TND
20 MUR1.34584 TND
50 MUR3.36459 TND
100 MUR6.72918 TND
250 MUR16.82295 TND
500 MUR33.64590 TND
1000 MUR67.29180 TND
2000 MUR134.58360 TND
5000 MUR336.45900 TND
10000 MUR672.91800 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Mauritian Rupee
1 TND14.86070 MUR
5 TND74.30350 MUR
10 TND148.60700 MUR
20 TND297.21400 MUR
50 TND743.03500 MUR
100 TND1486.07000 MUR
250 TND3715.17500 MUR
500 TND7430.35000 MUR
1000 TND14860.70000 MUR
2000 TND29721.40000 MUR
5000 TND74303.50000 MUR
10000 TND148607.00000 MUR