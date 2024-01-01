10 دينار تونسي إلى روبية موريشية

تحويل TND إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

10 tnd
150.33 mur

1.000 TND = 15.03 MUR

Mid-market exchange rate at 09:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٦١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٤
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٢١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٤١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Mauritian Rupee
1 TND١٥٫٠٣٢٨٠ MUR
5 TND٧٥٫١٦٤٠٠ MUR
10 TND١٥٠٫٣٢٨٠٠ MUR
20 TND٣٠٠٫٦٥٦٠٠ MUR
50 TND٧٥١٫٦٤٠٠٠ MUR
100 TND١٬٥٠٣٫٢٨٠٠٠ MUR
250 TND٣٬٧٥٨٫٢٠٠٠٠ MUR
500 TND٧٬٥١٦٫٤٠٠٠٠ MUR
1000 TND١٥٬٠٣٢٫٨٠٠٠٠ MUR
2000 TND٣٠٬٠٦٥٫٦٠٠٠٠ MUR
5000 TND٧٥٬١٦٤٫٠٠٠٠٠ MUR
10000 TND١٥٠٬٣٢٨٫٠٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Tunisian Dinar
1 MUR٠٫٠٦٦٥٢ TND
5 MUR٠٫٣٣٢٦١ TND
10 MUR٠٫٦٦٥٢١ TND
20 MUR١٫٣٣٠٤٢ TND
50 MUR٣٫٣٢٦٠٥ TND
100 MUR٦٫٦٥٢١٠ TND
250 MUR١٦٫٦٣٠٢٥ TND
500 MUR٣٣٫٢٦٠٥٠ TND
1000 MUR٦٦٫٥٢١٠٠ TND
2000 MUR١٣٣٫٠٤٢٠٠ TND
5000 MUR٣٣٢٫٦٠٥٠٠ TND
10000 MUR٦٦٥٫٢١٠٠٠ TND