5,000 دينار تونسي إلى روبية موريشية

تحويل TND إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 tnd
75,158 mur

1.000 TND = 15.03 MUR

Mid-market exchange rate at 10:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٣١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٧١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Mauritian Rupee
1 TND١٥٫٠٣١٦٠ MUR
5 TND٧٥٫١٥٨٠٠ MUR
10 TND١٥٠٫٣١٦٠٠ MUR
20 TND٣٠٠٫٦٣٢٠٠ MUR
50 TND٧٥١٫٥٨٠٠٠ MUR
100 TND١٬٥٠٣٫١٦٠٠٠ MUR
250 TND٣٬٧٥٧٫٩٠٠٠٠ MUR
500 TND٧٬٥١٥٫٨٠٠٠٠ MUR
1000 TND١٥٬٠٣١٫٦٠٠٠٠ MUR
2000 TND٣٠٬٠٦٣٫٢٠٠٠٠ MUR
5000 TND٧٥٬١٥٨٫٠٠٠٠٠ MUR
10000 TND١٥٠٬٣١٦٫٠٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Tunisian Dinar
1 MUR٠٫٠٦٦٥٣ TND
5 MUR٠٫٣٣٢٦٣ TND
10 MUR٠٫٦٦٥٢٦ TND
20 MUR١٫٣٣٠٥٣ TND
50 MUR٣٫٣٢٦٣٢ TND
100 MUR٦٫٦٥٢٦٤ TND
250 MUR١٦٫٦٣١٦٠ TND
500 MUR٣٣٫٢٦٣٢٠ TND
1000 MUR٦٦٫٥٢٦٤٠ TND
2000 MUR١٣٣٫٠٥٢٨٠ TND
5000 MUR٣٣٢٫٦٣٢٠٠ TND
10000 MUR٦٦٥٫٢٦٤٠٠ TND