1 دينار تونسي إلى روبية موريشية

تحويل TND إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1 tnd
15.03 mur

1.000 TND = 15.03 MUR

Mid-market exchange rate at 10:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٦٤١٫٤٧٣١٫٦٥٢٠٫٩٥٧١٨٫٣٦١
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٧٢١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧٤١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinar

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TND إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / Mauritian Rupee
1 TND١٥٫٠٣١٩٠ MUR
5 TND٧٥٫١٥٩٥٠ MUR
10 TND١٥٠٫٣١٩٠٠ MUR
20 TND٣٠٠٫٦٣٨٠٠ MUR
50 TND٧٥١٫٥٩٥٠٠ MUR
100 TND١٬٥٠٣٫١٩٠٠٠ MUR
250 TND٣٬٧٥٧٫٩٧٥٠٠ MUR
500 TND٧٬٥١٥٫٩٥٠٠٠ MUR
1000 TND١٥٬٠٣١٫٩٠٠٠٠ MUR
2000 TND٣٠٬٠٦٣٫٨٠٠٠٠ MUR
5000 TND٧٥٬١٥٩٫٥٠٠٠٠ MUR
10000 TND١٥٠٬٣١٩٫٠٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Tunisian Dinar
1 MUR٠٫٠٦٦٥٣ TND
5 MUR٠٫٣٣٢٦٣ TND
10 MUR٠٫٦٦٥٢٥ TND
20 MUR١٫٣٣٠٥١ TND
50 MUR٣٫٣٢٦٢٧ TND
100 MUR٦٫٦٥٢٥٣ TND
250 MUR١٦٫٦٣١٣٣ TND
500 MUR٣٣٫٢٦٢٦٥ TND
1000 MUR٦٦٫٥٢٥٣٠ TND
2000 MUR١٣٣٫٠٥٠٦٠ TND
5000 MUR٣٣٢٫٦٢٦٥٠ TND
10000 MUR٦٦٥٫٢٥٣٠٠ TND