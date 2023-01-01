جنيه مصري إلى بولا بوتسواني

تحويل EGP إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٤١٫٥١ bwp

1.00000 EGP = 0.44151 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:17 UTC
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EGP إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.47051.438291.662870.9643518.1997
1GBP1.153411.2289102.0471.659021.918061.1122820.9927
1USD0.93860.813736183.03971.351.560790.905217.0825
1INR0.01130320.009799360.012042410.01625730.01879570.01090080.205715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل جنيه مصري / Botswanan Pula
1 EGP0.44151 BWP
5 EGP2.20754 BWP
10 EGP4.41507 BWP
20 EGP8.83014 BWP
50 EGP22.07535 BWP
100 EGP44.15070 BWP
250 EGP110.37675 BWP
500 EGP220.75350 BWP
1000 EGP441.50700 BWP
2000 EGP883.01400 BWP
5000 EGP2207.53500 BWP
10000 EGP4415.07000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه مصري
1 BWP2.26497 EGP
5 BWP11.32485 EGP
10 BWP22.64970 EGP
20 BWP45.29940 EGP
50 BWP113.24850 EGP
100 BWP226.49700 EGP
250 BWP566.24250 EGP
500 BWP1132.48500 EGP
1000 BWP2264.97000 EGP
2000 BWP4529.94000 EGP
5000 BWP11324.85000 EGP
10000 BWP22649.70000 EGP