Mısır lirasından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile EGP → BWP çevirin

1.000 egp
443,36 bwp

1.00000 EGP = 0.44336 BWP

02:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932151.35470.7959571.5428583.04283.672930.7611
1 EUR1.072811.453320.8539051.6551789.08833.9402933.0005
1 CAD0.7381710.68807910.5875521.1388961.29982.7112322.7069
1 GBP1.256351.171091.7019811.93836104.3314.6144538.6467

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Mısır lirasından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Botsvana Pulası
1 EGP0.44336 BWP
5 EGP2.21682 BWP
10 EGP4.43364 BWP
20 EGP8.86728 BWP
50 EGP22.16820 BWP
100 EGP44.33640 BWP
250 EGP110.84100 BWP
500 EGP221.68200 BWP
1000 EGP443.36400 BWP
2000 EGP886.72800 BWP
5000 EGP2216.82000 BWP
10000 EGP4433.64000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Mısır Lirası
1 BWP2.25548 EGP
5 BWP11.27740 EGP
10 BWP22.55480 EGP
20 BWP45.10960 EGP
50 BWP112.77400 EGP
100 BWP225.54800 EGP
250 BWP563.87000 EGP
500 BWP1127.74000 EGP
1000 BWP2255.48000 EGP
2000 BWP4510.96000 EGP
5000 BWP11277.40000 EGP
10000 BWP22554.80000 EGP