Египетские фунты в ботсванские пулы

Сконвертируйте EGP в BWP по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = P0,2694 BWP

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к BWP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BWP
1 EGP в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27520,2761
Низкий0,26900,2690
В среднем0,27280,2729
Изменение-1.18%-2.07%
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Соотношение 1 EGP к BWP

За последние 30 дней максимальный курс EGP к BWP составил 0,2752, а минимальный — 0,2690. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2728. Изменение курса EGP к BWP в процентном соотношении составило -1.18.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к BWP составил 0,2761, а минимальный — 0,2690. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2729. Изменение курса EGP к BWP в процентном соотношении составило -2.07.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в AUD

EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Ботсванская пула
1 EGP0,26940 BWP
5 EGP1,34701 BWP
10 EGP2,69402 BWP
20 EGP5,38804 BWP
50 EGP13,47010 BWP
100 EGP26,94020 BWP
250 EGP67,35050 BWP
500 EGP134,70100 BWP
1000 EGP269,40200 BWP
2000 EGP538,80400 BWP
5000 EGP1 347,01000 BWP
10000 EGP2 694,02000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Египетский фунт
1 BWP3,71193 EGP
5 BWP18,55965 EGP
10 BWP37,11930 EGP
20 BWP74,23860 EGP
50 BWP185,59650 EGP
100 BWP371,19300 EGP
250 BWP927,98250 EGP
500 BWP1 855,96500 EGP
1000 BWP3 711,93000 EGP
2000 BWP7 423,86000 EGP
5000 BWP18 559,65000 EGP
10000 BWP37 119,30000 EGP