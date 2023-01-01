1 بولا بوتسواني إلى جنيه مصري

تحويل BWP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١ bwp
٢٫٢٨ egp

1.00000 BWP = 2.27733 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:38 UTC
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BWP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.0791589.25321.467641.669480.9545518.4762
1GBP1.1699311.26245104.4131.716931.953051.1167621.6145
1USD0.926650.792111182.70691.361.547030.884517.1211
1INR0.01120410.009577320.012090910.01644360.0187050.01069440.207009

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه مصري
1 BWP2.27733 EGP
5 BWP11.38665 EGP
10 BWP22.77330 EGP
20 BWP45.54660 EGP
50 BWP113.86650 EGP
100 BWP227.73300 EGP
250 BWP569.33250 EGP
500 BWP1138.66500 EGP
1000 BWP2277.33000 EGP
2000 BWP4554.66000 EGP
5000 BWP11386.65000 EGP
10000 BWP22773.30000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Botswanan Pula
1 EGP0.43911 BWP
5 EGP2.19555 BWP
10 EGP4.39111 BWP
20 EGP8.78222 BWP
50 EGP21.95555 BWP
100 EGP43.91110 BWP
250 EGP109.77775 BWP
500 EGP219.55550 BWP
1000 EGP439.11100 BWP
2000 EGP878.22200 BWP
5000 EGP2195.55500 BWP
10000 EGP4391.11000 BWP