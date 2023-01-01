500 بولا بوتسواني إلى جنيه مصري

تحويل BWP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bwp
١٬١٣٩٫٤٤ egp

1.00000 BWP = 2.27888 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:39 UTC
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BWP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.079289.26531.467551.66930.9545518.4741
1GBP1.1699311.2626104.4351.716951.952981.1167621.6136
1USD0.92660.792016182.71431.359851.546790.884517.1183
1INR0.01120260.009575330.012089810.01644030.01870040.01069340.206957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / جنيه مصري
1 BWP2.27888 EGP
5 BWP11.39440 EGP
10 BWP22.78880 EGP
20 BWP45.57760 EGP
50 BWP113.94400 EGP
100 BWP227.88800 EGP
250 BWP569.72000 EGP
500 BWP1139.44000 EGP
1000 BWP2278.88000 EGP
2000 BWP4557.76000 EGP
5000 BWP11394.40000 EGP
10000 BWP22788.80000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Botswanan Pula
1 EGP0.43881 BWP
5 EGP2.19407 BWP
10 EGP4.38813 BWP
20 EGP8.77626 BWP
50 EGP21.94065 BWP
100 EGP43.88130 BWP
250 EGP109.70325 BWP
500 EGP219.40650 BWP
1000 EGP438.81300 BWP
2000 EGP877.62600 BWP
5000 EGP2194.06500 BWP
10000 EGP4388.13000 BWP