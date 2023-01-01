روبية نيبالية إلى فورنت مجري

تحويل NPR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
2739 huf

1.00000 NPR = 2.73913 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:25 UTC
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NPR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065588.30811.436351.663280.964618.36
1GBP1.1528711.2284101.8091.655941.917581.1120621.1669
1USD0.938550.814067182.87951.348051.561040.905117.2313
1INR0.0113240.00982230.012065710.01626520.0188350.01092070.207908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Hungarian Forint
1 NPR2.73913 HUF
5 NPR13.69565 HUF
10 NPR27.39130 HUF
20 NPR54.78260 HUF
50 NPR136.95650 HUF
100 NPR273.91300 HUF
250 NPR684.78250 HUF
500 NPR1369.56500 HUF
1000 NPR2739.13000 HUF
2000 NPR5478.26000 HUF
5000 NPR13695.65000 HUF
10000 NPR27391.30000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Nepalese Rupee
2000 HUF730.16000 NPR
5000 HUF1825.40000 NPR
10000 HUF3650.80000 NPR
15000 HUF5476.20000 NPR
20000 HUF7301.60000 NPR
30000 HUF10952.40000 NPR
40000 HUF14603.20000 NPR
50000 HUF18254.00000 NPR
60000 HUF21904.80000 NPR
100000 HUF36508.00000 NPR
150000 HUF54762.00000 NPR
200000 HUF73016.00000 NPR