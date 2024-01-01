5000 روبية موريشية إلى ريال عماني

تحويل MUR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
41.535 omr

1.00000 MUR = 0.00831 OMR

Mid-market exchange rate at 15:28
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال العماني
1 MUR0.00831 OMR
5 MUR0.04153 OMR
10 MUR0.08307 OMR
20 MUR0.16614 OMR
50 MUR0.41535 OMR
100 MUR0.83069 OMR
250 MUR2.07673 OMR
500 MUR4.15345 OMR
1000 MUR8.30690 OMR
2000 MUR16.61380 OMR
5000 MUR41.53450 OMR
10000 MUR83.06900 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Mauritian Rupee
1 OMR120.38200 MUR
5 OMR601.91000 MUR
10 OMR1203.82000 MUR
20 OMR2407.64000 MUR
50 OMR6019.10000 MUR
100 OMR12038.20000 MUR
250 OMR30095.50000 MUR
500 OMR60191.00000 MUR
1000 OMR120382.00000 MUR
2000 OMR240764.00000 MUR
5000 OMR601910.00000 MUR
10000 OMR1203820.00000 MUR