500 ريال عماني إلى روبية موريشية

تحويل OMR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

500 omr
59,935 mur

ر.ع.1.000 OMR = ₨119.9 MUR

Mid-market exchange rate at 13:06
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OMR إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2151.5091.6510.94721.443
1 GBP1.1811.311110.0281.7811.9491.11825.311
1 USD0.90.763183.8981.3581.4860.85319.3
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Mauritian Rupee
1 OMR١١٩٫٨٧٠٠٠ MUR
5 OMR٥٩٩٫٣٥٠٠٠ MUR
10 OMR١٬١٩٨٫٧٠٠٠٠ MUR
20 OMR٢٬٣٩٧٫٤٠٠٠٠ MUR
50 OMR٥٬٩٩٣٫٥٠٠٠٠ MUR
100 OMR١١٬٩٨٧٫٠٠٠٠٠ MUR
250 OMR٢٩٬٩٦٧٫٥٠٠٠٠ MUR
500 OMR٥٩٬٩٣٥٫٠٠٠٠٠ MUR
1000 OMR١١٩٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ MUR
2000 OMR٢٣٩٬٧٤٠٫٠٠٠٠٠ MUR
5000 OMR٥٩٩٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ MUR
10000 OMR١٬١٩٨٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال العماني
1 MUR٠٫٠٠٨٣٤ OMR
5 MUR٠٫٠٤١٧١ OMR
10 MUR٠٫٠٨٣٤٢ OMR
20 MUR٠٫١٦٦٨٥ OMR
50 MUR٠٫٤١٧١٢ OMR
100 MUR٠٫٨٣٤٢٤ OMR
250 MUR٢٫٠٨٥٦٠ OMR
500 MUR٤٫١٧١٢٠ OMR
1000 MUR٨٫٣٤٢٤٠ OMR
2000 MUR١٦٫٦٨٤٨٠ OMR
5000 MUR٤١٫٧١٢٠٠ OMR
10000 MUR٨٣٫٤٢٤٠٠ OMR