روبية موريشية إلى دينار جزائري

تحويل MUR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
3076.33 dzd

1.00000 MUR = 3.07633 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
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MUR إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 DZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Algerian Dinar
1 MUR3.07633 DZD
5 MUR15.38165 DZD
10 MUR30.76330 DZD
20 MUR61.52660 DZD
50 MUR153.81650 DZD
100 MUR307.63300 DZD
250 MUR769.08250 DZD
500 MUR1538.16500 DZD
1000 MUR3076.33000 DZD
2000 MUR6152.66000 DZD
5000 MUR15381.65000 DZD
10000 MUR30763.30000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Mauritian Rupee
1 DZD0.32506 MUR
5 DZD1.62532 MUR
10 DZD3.25063 MUR
20 DZD6.50126 MUR
50 DZD16.25315 MUR
100 DZD32.50630 MUR
250 DZD81.26575 MUR
500 DZD162.53150 MUR
1000 DZD325.06300 MUR
2000 DZD650.12600 MUR
5000 DZD1625.31500 MUR
10000 DZD3250.63000 MUR