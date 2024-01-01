Mauritius rupisinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile MUR → DZD çevirin

1.000 mur
2.925,21 dzd

1.00000 MUR = 2.92521 DZD

13:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565751.0748589.25751.45471.651840.9480518.3685
1 GBP1.1674411.25475104.1971.698181.928311.1067921.4429
1 USD0.93040.796972183.04181.35341.536810.8820517.0894
1 INR0.01120350.009597230.012042110.01629780.01850640.01062180.205793

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

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MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Cezayir Dinarı
1 MUR2.92521 DZD
5 MUR14.62605 DZD
10 MUR29.25210 DZD
20 MUR58.50420 DZD
50 MUR146.26050 DZD
100 MUR292.52100 DZD
250 MUR731.30250 DZD
500 MUR1462.60500 DZD
1000 MUR2925.21000 DZD
2000 MUR5850.42000 DZD
5000 MUR14626.05000 DZD
10000 MUR29252.10000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Mauritius Rupisi
1 DZD0.34186 MUR
5 DZD1.70928 MUR
10 DZD3.41856 MUR
20 DZD6.83712 MUR
50 DZD17.09280 MUR
100 DZD34.18560 MUR
250 DZD85.46400 MUR
500 DZD170.92800 MUR
1000 DZD341.85600 MUR
2000 DZD683.71200 MUR
5000 DZD1709.28000 MUR
10000 DZD3418.56000 MUR