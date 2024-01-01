5000 روبية موريشية إلى دينار جزائري

تحويل MUR إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
14,506.25 dzd

1.00000 MUR = 2.90125 DZD

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Algerian Dinar
1 MUR2.90125 DZD
5 MUR14.50625 DZD
10 MUR29.01250 DZD
20 MUR58.02500 DZD
50 MUR145.06250 DZD
100 MUR290.12500 DZD
250 MUR725.31250 DZD
500 MUR1450.62500 DZD
1000 MUR2901.25000 DZD
2000 MUR5802.50000 DZD
5000 MUR14506.25000 DZD
10000 MUR29012.50000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / Mauritian Rupee
1 DZD0.34468 MUR
5 DZD1.72340 MUR
10 DZD3.44679 MUR
20 DZD6.89358 MUR
50 DZD17.23395 MUR
100 DZD34.46790 MUR
250 DZD86.16975 MUR
500 DZD172.33950 MUR
1000 DZD344.67900 MUR
2000 DZD689.35800 MUR
5000 DZD1723.39500 MUR
10000 DZD3446.79000 MUR