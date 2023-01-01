باتاكا ماكاوية إلى روبية سريلانكي

تحويل MOP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
40201 lkr

1.00000 MOP = 40.20100 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:42 UTC
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MOP إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.661960.964218.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916821.1120521.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559210.904617.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.0187570.01088210.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / روبية سريلانكية
1 MOP40.20100 LKR
5 MOP201.00500 LKR
10 MOP402.01000 LKR
20 MOP804.02000 LKR
50 MOP2010.05000 LKR
100 MOP4020.10000 LKR
250 MOP10050.25000 LKR
500 MOP20100.50000 LKR
1000 MOP40201.00000 LKR
2000 MOP80402.00000 LKR
5000 MOP201005.00000 LKR
10000 MOP402010.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Macanese Pataca
1 LKR0.02488 MOP
5 LKR0.12438 MOP
10 LKR0.24875 MOP
20 LKR0.49750 MOP
50 LKR1.24375 MOP
100 LKR2.48750 MOP
250 LKR6.21875 MOP
500 LKR12.43750 MOP
1000 LKR24.87500 MOP
2000 LKR49.75000 MOP
5000 LKR124.37500 MOP
10000 LKR248.75000 MOP