باتاكا ماكاوية إلى روبية سريلانكي
تحويل MOP إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى روبية سريلانكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Macanese pataca
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Macanese Pataca / روبية سريلانكية
|1 MOP
|40.20100 LKR
|5 MOP
|201.00500 LKR
|10 MOP
|402.01000 LKR
|20 MOP
|804.02000 LKR
|50 MOP
|2010.05000 LKR
|100 MOP
|4020.10000 LKR
|250 MOP
|10050.25000 LKR
|500 MOP
|20100.50000 LKR
|1000 MOP
|40201.00000 LKR
|2000 MOP
|80402.00000 LKR
|5000 MOP
|201005.00000 LKR
|10000 MOP
|402010.00000 LKR