Makau patacasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MOP → LKR çevirin

1.000 mop
38.791,40 lkr

1.00000 MOP = 38.79140 LKR

13:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264412.71522.61010.2169181.958560.3685780.253411
1 USD3.672911515.8683.04450.7967187.19361.353750.93075
1 NGN0.002422980.00065969210.05478380.0005255880.004745560.0008930570.000614009
1 INR0.04422810.012041718.253610.009593860.08662340.01630150.0112079

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Sri Lanka Rupisi
1 MOP38.79140 LKR
5 MOP193.95700 LKR
10 MOP387.91400 LKR
20 MOP775.82800 LKR
50 MOP1939.57000 LKR
100 MOP3879.14000 LKR
250 MOP9697.85000 LKR
500 MOP19395.70000 LKR
1000 MOP38791.40000 LKR
2000 MOP77582.80000 LKR
5000 MOP193957.00000 LKR
10000 MOP387914.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Makau Patakası
1 LKR0.02578 MOP
5 LKR0.12889 MOP
10 LKR0.25779 MOP
20 LKR0.51558 MOP
50 LKR1.28895 MOP
100 LKR2.57789 MOP
250 LKR6.44473 MOP
500 LKR12.88945 MOP
1000 LKR25.77890 MOP
2000 LKR51.55780 MOP
5000 LKR128.89450 MOP
10000 LKR257.78900 MOP