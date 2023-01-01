أرياري مدغشقري إلى روبية موريشية

تحويل MGA إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mga
9.85 mur

1.00000 MGA = 0.00985 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:40 UTC
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MGA إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0660588.61011.437621.661680.9643518.3687
1GBP1.153211.22935102.1841.657841.916221.1120921.1824
1USD0.938050.813438183.121.348551.558720.904617.2306
1INR0.01128540.009786310.012030810.01622410.01875270.01088310.207298

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Mauritian Rupee
1 MGA0.00985 MUR
5 MGA0.04923 MUR
10 MGA0.09846 MUR
20 MGA0.19691 MUR
50 MGA0.49228 MUR
100 MGA0.98456 MUR
250 MGA2.46141 MUR
500 MGA4.92282 MUR
1000 MGA9.84564 MUR
2000 MGA19.69128 MUR
5000 MGA49.22820 MUR
10000 MGA98.45640 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / أرياري مدغشقر
1 MUR101.56800 MGA
5 MUR507.84000 MGA
10 MUR1015.68000 MGA
20 MUR2031.36000 MGA
50 MUR5078.40000 MGA
100 MUR10156.80000 MGA
250 MUR25392.00000 MGA
500 MUR50784.00000 MGA
1000 MUR101568.00000 MGA
2000 MUR203136.00000 MGA
5000 MUR507840.00000 MGA
10000 MUR1015680.00000 MGA