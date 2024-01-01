Madagaskar ariarisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MGA → MUR çevirin

1.000 mga
10,22 mur

1.00000 MGA = 0.01022 MUR

11:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8555151.073789.15931.453741.651720.94803518.3335
1 GBP1.1688911.25505104.2181.699271.93071.1081521.4301
1 USD0.93140.796781183.03931.353951.538340.8829517.0751
1 INR0.01121590.009595230.012042510.01630490.01852550.01063290.205627

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Mauritius Rupisi
1 MGA0.01022 MUR
5 MGA0.05109 MUR
10 MGA0.10218 MUR
20 MGA0.20435 MUR
50 MGA0.51089 MUR
100 MGA1.02177 MUR
250 MGA2.55442 MUR
500 MGA5.10885 MUR
1000 MGA10.21770 MUR
2000 MGA20.43540 MUR
5000 MGA51.08850 MUR
10000 MGA102.17700 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 MUR97.86900 MGA
5 MUR489.34500 MGA
10 MUR978.69000 MGA
20 MUR1957.38000 MGA
50 MUR4893.45000 MGA
100 MUR9786.90000 MGA
250 MUR24467.25000 MGA
500 MUR48934.50000 MGA
1000 MUR97869.00000 MGA
2000 MUR195738.00000 MGA
5000 MUR489345.00000 MGA
10000 MUR978690.00000 MGA