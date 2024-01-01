500 Madagaskar ariarisinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MGA → MUR çevirin

500 mga
5,14 mur

1,000Ar MGA = 0,01028₨ MUR

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01100,0110
Düşük0,01030,0103
Ortalama0,01050,0106
Değişim-2.24%-2.44%
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1 MGA → MUR istatistikleri

MGA → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0110, en düşük 0,0103 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0105 oldu. MGA → MUR kurundaki değişiklik -2.24 değerindeydi.

MGA → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0110, en düşük 0,0103 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0106 oldu. MGA → MUR kurundaki değişiklik -2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7851,6831,33818,2911,541
1 EUR1,07811,4980,8471,8151,44219,7261,662
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1721,11
1 GBP1,2731,1811,76812,1421,70323,291,962

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Mauritius Rupisi
1 MGA0,01028 MUR
5 MGA0,05138 MUR
10 MGA0,10277 MUR
20 MGA0,20553 MUR
50 MGA0,51384 MUR
100 MGA1,02767 MUR
250 MGA2,56918 MUR
500 MGA5,13835 MUR
1000 MGA10,27670 MUR
2000 MGA20,55340 MUR
5000 MGA51,38350 MUR
10000 MGA102,76700 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 MUR97,30740 MGA
5 MUR486,53700 MGA
10 MUR973,07400 MGA
20 MUR1.946,14800 MGA
50 MUR4.865,37000 MGA
100 MUR9.730,74000 MGA
250 MUR24.326,85000 MGA
500 MUR48.653,70000 MGA
1000 MUR97.307,40000 MGA
2000 MUR194.614,80000 MGA
5000 MUR486.537,00000 MGA
10000 MUR973.074,00000 MGA