5000 روبية موريشية إلى أرياري مدغشقري

تحويل MUR إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mur
489,462 mga

1.00000 MUR = 97.89230 MGA

Mid-market exchange rate at 17:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / أرياري مدغشقر
1 MUR97.89230 MGA
5 MUR489.46150 MGA
10 MUR978.92300 MGA
20 MUR1957.84600 MGA
50 MUR4894.61500 MGA
100 MUR9789.23000 MGA
250 MUR24473.07500 MGA
500 MUR48946.15000 MGA
1000 MUR97892.30000 MGA
2000 MUR195784.60000 MGA
5000 MUR489461.50000 MGA
10000 MUR978923.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / Mauritian Rupee
1 MGA0.01022 MUR
5 MGA0.05108 MUR
10 MGA0.10215 MUR
20 MGA0.20431 MUR
50 MGA0.51077 MUR
100 MGA1.02153 MUR
250 MGA2.55383 MUR
500 MGA5.10765 MUR
1000 MGA10.21530 MUR
2000 MGA20.43060 MUR
5000 MGA51.07650 MUR
10000 MGA102.15300 MUR