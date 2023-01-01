أرياري مدغشقري إلى روبية سريلانكي

تحويل MGA إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mga
٧١٫٤٤ lkr

1.00000 MGA = 0.07144 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:40 UTC
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MGA إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MGA → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.661860.9643518.3669
1GBP1.1532711.22935102.1841.657841.916521.1121621.1813
1USD0.93810.813438183.121.348551.558970.9046517.2297
1INR0.01128590.009786310.012030810.01622410.01875560.01088370.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أرياري مدغشقري إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MGA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MGA الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for أرياري مدغشقر

MGA إلى USD

MGA إلى EUR

MGA إلى CAD

MGA إلى GBP

MGA إلى NZD

MGA إلى SGD

MGA إلى ZAR

MGA إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل أرياري مدغشقر / روبية سريلانكية
1 MGA0.07144 LKR
5 MGA0.35722 LKR
10 MGA0.71444 LKR
20 MGA1.42889 LKR
50 MGA3.57221 LKR
100 MGA7.14443 LKR
250 MGA17.86107 LKR
500 MGA35.72215 LKR
1000 MGA71.44430 LKR
2000 MGA142.88860 LKR
5000 MGA357.22150 LKR
10000 MGA714.44300 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / أرياري مدغشقر
1 LKR13.99690 MGA
5 LKR69.98450 MGA
10 LKR139.96900 MGA
20 LKR279.93800 MGA
50 LKR699.84500 MGA
100 LKR1399.69000 MGA
250 LKR3499.22500 MGA
500 LKR6998.45000 MGA
1000 LKR13996.90000 MGA
2000 LKR27993.80000 MGA
5000 LKR69984.50000 MGA
10000 LKR139969.00000 MGA