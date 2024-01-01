Madagaskar ariarisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MGA → LKR çevirin

1.000 mga
68,90 lkr

1.00000 MGA = 0.06890 LKR

11:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10.931451.354050.7968441.640821.3476519.00941.53858
1 EUR1.073611.453710.8555051.761591.4468420.40851.65182
1 CAD0.7385250.68789610.588491.211790.99527314.03891.13628
1 GBP1.254951.16891.6992712.059151.6912323.85581.93084

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Madagaskar ariarisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Sri Lanka Rupisi
1 MGA0.06890 LKR
5 MGA0.34451 LKR
10 MGA0.68902 LKR
20 MGA1.37803 LKR
50 MGA3.44508 LKR
100 MGA6.89016 LKR
250 MGA17.22540 LKR
500 MGA34.45080 LKR
1000 MGA68.90160 LKR
2000 MGA137.80320 LKR
5000 MGA344.50800 LKR
10000 MGA689.01600 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 LKR14.51350 MGA
5 LKR72.56750 MGA
10 LKR145.13500 MGA
20 LKR290.27000 MGA
50 LKR725.67500 MGA
100 LKR1451.35000 MGA
250 LKR3628.37500 MGA
500 LKR7256.75000 MGA
1000 LKR14513.50000 MGA
2000 LKR29027.00000 MGA
5000 LKR72567.50000 MGA
10000 LKR145135.00000 MGA