500 Sri Lanka rupisinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile LKR → MGA çevirin

500 lkr
7.501 mga

1,000Sr LKR = 15,00Ar MGA

06:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MGASon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,002615,0026
Düşük14,675714,6330
Ortalama14,816714,7673
Değişim1.89%0.74%
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1 LKR → MGA istatistikleri

LKR → MGA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,0026, en düşük 14,6757 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14,8167 oldu. LKR → MGA kurundaki değişiklik 1.89 değerindeydi.

LKR → MGA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,0026, en düşük 14,6330 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,7673 oldu. LKR → MGA kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,721,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5991,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,7691107,2071,9621,1841,7124,703
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 LKR15,00260 MGA
5 LKR75,01300 MGA
10 LKR150,02600 MGA
20 LKR300,05200 MGA
50 LKR750,13000 MGA
100 LKR1.500,26000 MGA
250 LKR3.750,65000 MGA
500 LKR7.501,30000 MGA
1000 LKR15.002,60000 MGA
2000 LKR30.005,20000 MGA
5000 LKR75.013,00000 MGA
10000 LKR150.026,00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Sri Lanka Rupisi
1 MGA0,06666 LKR
5 MGA0,33328 LKR
10 MGA0,66655 LKR
20 MGA1,33310 LKR
50 MGA3,33275 LKR
100 MGA6,66551 LKR
250 MGA16,66377 LKR
500 MGA33,32755 LKR
1000 MGA66,65510 LKR
2000 MGA133,31020 LKR
5000 MGA333,27550 LKR
10000 MGA666,55100 LKR