50 Madagaskar ariarisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MGA → LKR çevirin

50 mga
3,33 lkr

1,000Ar MGA = 0,06665Sr LKR

18:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → LKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06810,0683
Düşük0,06660,0666
Ortalama0,06750,0677
Değişim-1.87%-0.75%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → LKR istatistikleri

MGA → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0681, en düşük 0,0666 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0675 oldu. MGA → LKR kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

MGA → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0683, en düşük 0,0666 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0677 oldu. MGA → LKR kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,2891,54
1 EUR1,07911,4980,8471,8141,44219,7251,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1721,109
1 GBP1,2731,1811,76812,1421,70323,291,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Sri Lanka Rupisi
1 MGA0,06665 LKR
5 MGA0,33323 LKR
10 MGA0,66646 LKR
20 MGA1,33291 LKR
50 MGA3,33229 LKR
100 MGA6,66457 LKR
250 MGA16,66143 LKR
500 MGA33,32285 LKR
1000 MGA66,64570 LKR
2000 MGA133,29140 LKR
5000 MGA333,22850 LKR
10000 MGA666,45700 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 LKR15,00470 MGA
5 LKR75,02350 MGA
10 LKR150,04700 MGA
20 LKR300,09400 MGA
50 LKR750,23500 MGA
100 LKR1.500,47000 MGA
250 LKR3.751,17500 MGA
500 LKR7.502,35000 MGA
1000 LKR15.004,70000 MGA
2000 LKR30.009,40000 MGA
5000 LKR75.023,50000 MGA
10000 LKR150.047,00000 MGA