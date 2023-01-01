لوتي ليسوتو إلى ريال عماني

تحويل LSL إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lsl
٢٠٫٣٤٣ omr

1.00000 LSL = 0.02034 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:56 UTC
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LSL إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 OMR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066288.62251.437451.661910.9638518.3668
1GBP1.1530711.2294102.1881.657481.91631.1113921.1781
1USD0.93790.813405183.121.34821.558720.90417.2264
1INR0.01128380.009785910.012030810.01621990.01875270.01087580.207247

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / الريال العماني
1 LSL0.02034 OMR
5 LSL0.10171 OMR
10 LSL0.20343 OMR
20 LSL0.40685 OMR
50 LSL1.01713 OMR
100 LSL2.03426 OMR
250 LSL5.08565 OMR
500 LSL10.17130 OMR
1000 LSL20.34260 OMR
2000 LSL40.68520 OMR
5000 LSL101.71300 OMR
10000 LSL203.42600 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Lesotho Loti
1 OMR49.15790 LSL
5 OMR245.78950 LSL
10 OMR491.57900 LSL
20 OMR983.15800 LSL
50 OMR2457.89500 LSL
100 OMR4915.79000 LSL
250 OMR12289.47500 LSL
500 OMR24578.95000 LSL
1000 OMR49157.90000 LSL
2000 OMR98315.80000 LSL
5000 OMR245789.50000 LSL
10000 OMR491579.00000 LSL