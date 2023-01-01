Лесотские лоти в оманские риалы

Сконвертируйте LSL в OMR по реальному обменному курсу

1 000 lsl
20,355 omr

1.00000 LSL = 0.02036 OMR

Среднерыночный курс в 21:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса LSL к OMR

1 мин. назад 1 LSL → 0 OMR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.0760589.16151.458321.674260.95918.5398
1GBP1.1613711.24965103.5461.693591.944381.1137621.5308
1USD0.92930.800224182.861.355251.555940.891217.2295
1INR0.01121560.009657540.012068510.01635590.01877790.01075550.207935

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из лесотских лоти в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите LSL из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из LSL в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for лесотское лоти

LSL в USD

LSL в EUR

LSL в GBP

LSL в INR

LSL в JPY

LSL в RUB

LSL в AUD

LSL в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Лесотский лоти / Оманский риал
1 LSL0.02036 OMR
5 LSL0.10178 OMR
10 LSL0.20355 OMR
20 LSL0.40710 OMR
50 LSL1.01775 OMR
100 LSL2.03551 OMR
250 LSL5.08878 OMR
500 LSL10.17755 OMR
1000 LSL20.35510 OMR
2000 LSL40.71020 OMR
5000 LSL101.77550 OMR
10000 LSL203.55100 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Лесотский лоти
1 OMR49.12770 LSL
5 OMR245.63850 LSL
10 OMR491.27700 LSL
20 OMR982.55400 LSL
50 OMR2456.38500 LSL
100 OMR4912.77000 LSL
250 OMR12281.92500 LSL
500 OMR24563.85000 LSL
1000 OMR49127.70000 LSL
2000 OMR98255.40000 LSL
5000 OMR245638.50000 LSL
10000 OMR491277.00000 LSL