Lesotho lotisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile LSL → OMR çevirin

1.000 lsl
20,253 omr

1.00000 LSL = 0.02025 OMR

11:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553751.0737589.15981.45371.65230.94830518.3256
1 GBP1.1690811.2553104.2351.699491.931681.1086421.4241
1 USD0.93130.796622183.03591.353851.538820.8831517.0669
1 INR0.01121580.009593710.01204310.01630440.01853190.01063580.205536

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Lesotho lotisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Umman Riyali
1 LSL0.02025 OMR
5 LSL0.10127 OMR
10 LSL0.20253 OMR
20 LSL0.40506 OMR
50 LSL1.01266 OMR
100 LSL2.02531 OMR
250 LSL5.06327 OMR
500 LSL10.12655 OMR
1000 LSL20.25310 OMR
2000 LSL40.50620 OMR
5000 LSL101.26550 OMR
10000 LSL202.53100 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Lesotho Lotisi
1 OMR49.37520 LSL
5 OMR246.87600 LSL
10 OMR493.75200 LSL
20 OMR987.50400 LSL
50 OMR2468.76000 LSL
100 OMR4937.52000 LSL
250 OMR12343.80000 LSL
500 OMR24687.60000 LSL
1000 OMR49375.20000 LSL
2000 OMR98750.40000 LSL
5000 OMR246876.00000 LSL
10000 OMR493752.00000 LSL