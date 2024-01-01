1 Lesotho lotisinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile LSL → OMR çevirin

1 lsl
0,021 omr

1,000L LSL = 0,02118ر.ع. OMR

11:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02140,0215
Düşük0,02070,0203
Ortalama0,02110,0210
Değişim2.30%1.68%
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1 LSL → OMR istatistikleri

LSL → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0214, en düşük 0,0207 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0211 oldu. LSL → OMR kurundaki değişiklik 2.30 değerindeydi.

LSL → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0215, en düşük 0,0203 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0210 oldu. LSL → OMR kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3541,4911,6510,94619,968
1 GBP1,18311,277106,9011,7641,9541,1223,625
1 USD0,9270,783183,7421,3821,530,87718,507
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Umman Riyali
1 LSL0,02118 OMR
5 LSL0,10588 OMR
10 LSL0,21175 OMR
20 LSL0,42351 OMR
50 LSL1,05877 OMR
100 LSL2,11753 OMR
250 LSL5,29383 OMR
500 LSL10,58765 OMR
1000 LSL21,17530 OMR
2000 LSL42,35060 OMR
5000 LSL105,87650 OMR
10000 LSL211,75300 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Lesotho Lotisi
1 OMR47,22480 LSL
5 OMR236,12400 LSL
10 OMR472,24800 LSL
20 OMR944,49600 LSL
50 OMR2.361,24000 LSL
100 OMR4.722,48000 LSL
250 OMR11.806,20000 LSL
500 OMR23.612,40000 LSL
1000 OMR47.224,80000 LSL
2000 OMR94.449,60000 LSL
5000 OMR236.124,00000 LSL
10000 OMR472.248,00000 LSL