ألف ريال عماني إلى لوتي ليسوتو

تحويل OMR إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 omr
46,636.60 lsl

ر.ع.1.000 OMR = L46.64 LSL

Mid-market exchange rate at 12:52
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OMR إلى LSL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2551.511.6510.94721.476
1 GBP1.1811.312110.0731.7821.9491.11825.349
1 USD0.90.762183.91.3581.4850.85219.322
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / Lesotho Loti
1 OMR٤٦٫٦٣٦٦٠ LSL
5 OMR٢٣٣٫١٨٣٠٠ LSL
10 OMR٤٦٦٫٣٦٦٠٠ LSL
20 OMR٩٣٢٫٧٣٢٠٠ LSL
50 OMR٢٬٣٣١٫٨٣٠٠٠ LSL
100 OMR٤٬٦٦٣٫٦٦٠٠٠ LSL
250 OMR١١٬٦٥٩٫١٥٠٠٠ LSL
500 OMR٢٣٬٣١٨٫٣٠٠٠٠ LSL
1000 OMR٤٦٬٦٣٦٫٦٠٠٠٠ LSL
2000 OMR٩٣٬٢٧٣٫٢٠٠٠٠ LSL
5000 OMR٢٣٣٬١٨٣٫٠٠٠٠٠ LSL
10000 OMR٤٦٦٬٣٦٦٫٠٠٠٠٠ LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / الريال العماني
1 LSL٠٫٠٢١٤٤ OMR
5 LSL٠٫١٠٧٢١ OMR
10 LSL٠٫٢١٤٤٢ OMR
20 LSL٠٫٤٢٨٨٥ OMR
50 LSL١٫٠٧٢١٢ OMR
100 LSL٢٫١٤٤٢٤ OMR
250 LSL٥٫٣٦٠٦٠ OMR
500 LSL١٠٫٧٢١٢٠ OMR
1000 LSL٢١٫٤٤٢٤٠ OMR
2000 LSL٤٢٫٨٨٤٨٠ OMR
5000 LSL١٠٧٫٢١٢٠٠ OMR
10000 LSL٢١٤٫٤٢٤٠٠ OMR