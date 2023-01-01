1 ريال كمبودي إلى روبية موريشية

تحويل KHR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١ khr
٠٫٠١ mur

1.00000 KHR = 0.01073 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 05:01
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KHR إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37161.584530.94487.317223.259683.14150.822368
1CAD0.72907611.155250.6888475.3347916.958460.61640.599569
1AUD0.63110.86561710.5962774.6178814.679152.47060.518997
1EUR1.05841.45171.6770717.7445224.618587.9970.8704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Mauritian Rupee
1 KHR0.01073 MUR
5 KHR0.05365 MUR
10 KHR0.10730 MUR
20 KHR0.21461 MUR
50 KHR0.53652 MUR
100 KHR1.07304 MUR
250 KHR2.68260 MUR
500 KHR5.36520 MUR
1000 KHR10.73040 MUR
2000 KHR21.46080 MUR
5000 KHR53.65200 MUR
10000 KHR107.30400 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / ريال كمبوديا
1 MUR93.19360 KHR
5 MUR465.96800 KHR
10 MUR931.93600 KHR
20 MUR1863.87200 KHR
50 MUR4659.68000 KHR
100 MUR9319.36000 KHR
250 MUR23298.40000 KHR
500 MUR46596.80000 KHR
1000 MUR93193.60000 KHR
2000 MUR186387.20000 KHR
5000 MUR465968.00000 KHR
10000 MUR931936.00000 KHR