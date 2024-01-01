20 روبية موريشية إلى ريال كمبودي

تحويل MUR إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

20 mur
1,755.82 khr

1.00000 MUR = 87.79120 KHR

Mid-market exchange rate at 17:26
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / ريال كمبوديا
1 MUR87.79120 KHR
5 MUR438.95600 KHR
10 MUR877.91200 KHR
20 MUR1755.82400 KHR
50 MUR4389.56000 KHR
100 MUR8779.12000 KHR
250 MUR21947.80000 KHR
500 MUR43895.60000 KHR
1000 MUR87791.20000 KHR
2000 MUR175582.40000 KHR
5000 MUR438956.00000 KHR
10000 MUR877912.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / Mauritian Rupee
1 KHR0.01139 MUR
5 KHR0.05695 MUR
10 KHR0.11391 MUR
20 KHR0.22781 MUR
50 KHR0.56954 MUR
100 KHR1.13907 MUR
250 KHR2.84768 MUR
500 KHR5.69535 MUR
1000 KHR11.39070 MUR
2000 KHR22.78140 MUR
5000 KHR56.95350 MUR
10000 KHR113.90700 MUR