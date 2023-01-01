بير إثيوبي إلى روبية سريلانكي

تحويل ETB إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٥٬٨٤٤٫٩٦ lkr

1.00000 ETB = 5.84496 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:38 UTC
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ETB إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.065388.45561.43891.663620.9645518.2076
1GBP1.154211.2296102.0981.660821.92021.1132821.0157
1USD0.93870.813273183.03351.35071.561650.9054517.0915
1INR0.01130510.009794510.012043310.01626690.01880740.01090460.205839

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / روبية سريلانكية
1 ETB5.84496 LKR
5 ETB29.22480 LKR
10 ETB58.44960 LKR
20 ETB116.89920 LKR
50 ETB292.24800 LKR
100 ETB584.49600 LKR
250 ETB1461.24000 LKR
500 ETB2922.48000 LKR
1000 ETB5844.96000 LKR
2000 ETB11689.92000 LKR
5000 ETB29224.80000 LKR
10000 ETB58449.60000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / البر الإثيوبي
1 LKR0.17109 ETB
5 LKR0.85544 ETB
10 LKR1.71088 ETB
20 LKR3.42176 ETB
50 LKR8.55440 ETB
100 LKR17.10880 ETB
250 LKR42.77200 ETB
500 LKR85.54400 ETB
1000 LKR171.08800 ETB
2000 LKR342.17600 ETB
5000 LKR855.44000 ETB
10000 LKR1710.88000 ETB