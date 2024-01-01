Эфиопские быры в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте ETB в LKR по реальному обменному курсу

Br1,000 ETB = Sr2,394 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса ETB к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 ETB в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,51452,8985
Низкий2,39382,3938
В среднем2,44822,5776
Изменение-3.27%-17.41%
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Соотношение 1 ETB к LKR

За последние 30 дней максимальный курс ETB к LKR составил 2,5145, а минимальный — 2,3938. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4482. Изменение курса ETB к LKR в процентном соотношении составило -3.27.

За последние 90 дней максимальный курс ETB к LKR составил 2,8985, а минимальный — 2,3938. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,5776. Изменение курса ETB к LKR в процентном соотношении составило -17.41.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из эфиопских быров в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ETB из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

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Самые популярные валютные маршруты для эфиопский быр

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Эфиопский быр / Шри-Ланкийская рупия
1 ETB2,39375 LKR
5 ETB11,96875 LKR
10 ETB23,93750 LKR
20 ETB47,87500 LKR
50 ETB119,68750 LKR
100 ETB239,37500 LKR
250 ETB598,43750 LKR
500 ETB1 196,87500 LKR
1000 ETB2 393,75000 LKR
2000 ETB4 787,50000 LKR
5000 ETB11 968,75000 LKR
10000 ETB23 937,50000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Эфиопский быр
1 LKR0,41776 ETB
5 LKR2,08878 ETB
10 LKR4,17755 ETB
20 LKR8,35510 ETB
50 LKR20,88775 ETB
100 LKR41,77550 ETB
250 LKR104,43875 ETB
500 LKR208,87750 ETB
1000 LKR417,75500 ETB
2000 LKR835,51000 ETB
5000 LKR2 088,77500 ETB
10000 LKR4 177,55000 ETB